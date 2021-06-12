Особый противопожарный режим в Мурманской области: что можно и что нельзя делать в лесу

В Мурманской области сохраняется высокая опасность возникновения лесных пожаров. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области введен особый противопожарный режим, который устанавливает ограничения. Рассказываем, что можно, что нельзя делать в лесу в этот период.

Режим введен с 10 июня. Для обеспечения пожарной безопасности он предполагает ограничение граждан на пребывание в в лесу и на въезд в в лес на автомобилях. Всем запрещается разводить открытый огонь, сжигать мусор, траву или иные горючие материалы. И даже курить.

Если возникнет угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, то подразделения государственной противопожарной службы будут переведены на усиленный вариант несения службы.

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