Водитель из Мурманской области показал видео, как медведь перебежал дорогу перед машиной

Другие северяне припомнили, что не раз видели косолапого на этом участке. Фото: Скриншот видео

Водители обычно боятся, что на дорогу перед машиной выбежит лось. Но не только этих животных стоит опасаться. Дмитрий Иоанов выложил в группе "Мурманск ДТП ЧП" видео, как прямо перед машиной выскакивает медведь.

- Мишаня перебежал дорогу, "финка", район 150-го километра, - пишет автор видео.

Другие северяне припомнили, что не раз видели косолапого на этом участке.

Напомним: на прошлой неделе у аэропорта "Мурманск" заметили медведицу с медвежатами. Семью сняла камера наружного видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на 350 га в лесничестве Мурманской области сняли на видео. Запись сделали с воздуха (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru