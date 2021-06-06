У аэропорта "Мурманск" бродит медведица с медвежатами

Медведицу с малышами заметили рядом с аэропортом "Мурманск". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время северяне все чаще сообщают о встречах с медведями. Пока в лесу голодно, хищники чаще выходят к людям в поисках пропитания.

На днях медвежью семью увидели у аэропорта "Мурманск".

- Камерами наружного наблюдения службы безопасности аэропорта Мурманск был зафиксирован выход из леса группы медведей (одна взрослая особь и несколько медвежат), - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

Информацию о животных передали охотоведам областного минприроды.

Напомним: согласно "медвежьей карте" "КП"-Мурманск", Кольский район занимает третье место в регионе по числу косолапых.

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