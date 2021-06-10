Жителям Мурманской области предлагают оценить работу властей

Проводится опрос в течение всего года. Стать его участником северяне могут ежемесячно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителям Мурманской области предлагают высказаться о работе органов местного самоуправления. На сайте регионального правительства идет опрос об эффективности деятельности органов местного самоуправления. Принять участие в нем можно перейдя по ссылке.

Проводится опрос в течение всего года. Стать его участником северяне могут ежемесячно.

- Жители могут ответить на вопросы по трем направлениям: организация транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, – говорится в сообщении министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

При помощи опроса в министерстве надеются выявить наиболее проблемные места в указанных сферах в конкретном муниципальном образовании.

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