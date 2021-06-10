Родственники моряков с "Онеги" рассказали о новой встрече в мэрии по памятнику погибшему экипажу

Пока родственникам погибших рыбаков некуда принести цветы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее "КП-Мурманск" писала, что мемориал погибшему 28 декабря 2020 года в Баренцевом море экипажу "Онеги" может не появиться. Хотя в январе сообщалось, что памятник по инициативе семей рыбаков хотят установить и решение поддержано на разных уровнях.

Но после родственники погибших рассказали, что услышали почти категорическое "нет" от властей Мурманска. 9 июня состоялась очередная встреча с главой Мурманска Андреем Сысоевым, и она дала шанс на то, что мемориал все-таки появится.

- Мы согласились на общий памятник погибшим морякам, в котором будет отражена наша трагедия. Также будет проработан вопрос об увековечивании имен наших погибших родных. И что важно - все будет согласовываться с нами, - рассказала "КП" Алена Бондаренко, вдова старшего мастера обработки Игоря Бондаренко.

Правда, пока не известно, через сколько будет установлен мемориал. По закону, в городе такие памятники устанавливают только через пять лет после трагедии.

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