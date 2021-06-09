Новый горно-обогатительный комбинат в Мурманской области создаст 1200 рабочих мест

Реализованный проект позволит создать 1200 высокооплачиваемых рабочих мест. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области появится новый высокотехнологичный горно-обогатительный комбинат на месторождении Федорова тундра.

Инвестиционный проект предполагает освоение крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы (МПГ). К 2027 году в регионе создадут высокотехнологичный горно-обогатительный комбинат для добычи руды и производства флотационного концентрата с платиноидами. На нем планируют добывать до 16 миллионов тонн руды в год и производить до 250 тысяч тонн концентрата, содержащего цветные металлы и МПГ.

– Инвестиции в строительство ГОКа превысят 60 миллиардов рублей. При проектировании и строительстве промышленных объектов комбината особое внимание будет уделено вопросам ответственного природопользования, применению наилучших доступных технологий для минимизации воздействия на окружающую среду, всесторонней оценке экологических и социальных аспектов проекта по российским и международным стандартам, а также налаживанию конструктивного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, – сообщили региональные власти.

Реализованный проект позволит создать 1200 высокооплачиваемых рабочих мест. Напомним: ранее проект «Федорова Тундра» получил поддержку правительства РФ и государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Для компенсации затрат инвесторов на строительство дорожной и электроэнергетической инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено более 6 миллиардоврублей.

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