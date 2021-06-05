В Мурманской области уровень безработицы вернулся к допандемийному

Андрей Чибис: "Уровень безработицы в Мурманской области вернулся к допандемийному". Фото: правительство Мурманской области

Делегация из Мурманской области продолжает работать на полях Петербургского международного экономического форума. На пленарном заседании выступил Владимир Путин, который поручил регионам активнее бороться с безработицей. В Заполярье в этом направлении активно работают.

- Уровень безработицы практически вернулся к допандемийному. Мы внимательно за этим следим, стимулируем создание новых рабочих мест и видим как ситуация с точки зрения занятости людей восстанавливается, — сообщил ТАСС после поступления президента губернатор Андрей Чибис.

Сейчас в регионе насчитывается 6558 безработных, что на 39% меньше, чем на 1 января 2021 года. Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился с начала года на 1,0 процентный пункт и составил 1,6% к численности рабочей силы в регионе.

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