В Мурманске скоро начнут снимать фильм "Шинед О’Коннор" о девочке из детского дома

Производством ленты занимается Продюсерский центр "ВГИК – Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ, режиссер-постановщик - Ринат Махмудов. Фото: NORDFILM / vk.com/public196337736

Вот уже в очередной раз Мурманск становится съемочной площадкой. Раньше интерес в области все больше вызывали Териберка и Кировск, а теперь операторы и павильоны появятся и на мурманских улицах.

С 17 по 23 июня в городе пройдут съемки полнометражного фильма “Шинед О’Коннор” о девочке Саше, которая после выхода из детского дома пытается реализовать свою мечту - стать врачом. Ну, или хотя бы сиделкой у парня в частном доме. Уже подобраны локации для фильма, эпизоды будут сниматься на городских улицах, в порту, на рыбной фабрике и в частном доме.

- Выбор Мурманска как места съемок связан с двумя факторами, - рассказала редакции “КП-Мурманск” Светлана Солдатова, директор Центра развития кинопроизводства Мурманской области, - Во-первых, город подходит по сценарию. Мальчик, к которому устраивается сиделкой Саша, сын капитана, а его мама работает на рыбообрабатывающей фабрике. Во-вторых, бюджет у фильма небольшой, и если они выиграют в конкурсе рибейтов, это будет существенным вкладом в создание фильма.

Производством ленты занимается Продюсерский центр "ВГИК – Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ, режиссер-постановщик - Ринат Махмудов.

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