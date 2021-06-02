Поэт из Мурманска издаст сборник стихотворений с рейтингом 18+

Как рассказал сам автор, стихи он пишет уже 24 года, но ни разу не издавал их единым "пластом). Фото: Личный архив

Активист и поэт из Мурманска Николай Михайленко, который работает под псевдонимом Коля Уксус, на краундфандинговой платформе planeta.ru объявил сбор денег для издания своего первого поэтического сборника.

Как рассказал сам автор, стихи он пишет уже 24 года, но ни разу не издавал их единым "пластом).

- 23 года назад вышла моя первая рукописная книга, а вот с печатным сборником история как-то затянулась... Первая книга - очень важная история в творчестве каждого поэта или писателя. Свою я планировал довольно долго - и каждый раз представлял по-разному. Сейчас точно можно сказать, что это будет небольшой том на 100+ страниц с возрастным рейтингом 18+ - потому что я никогда не стеснялся в самовыражении и мое творчество формировалось в этом ключе. Туда войдут произведения последних 10-12 лет творчества (а их довольно много!), - рассказал Николай Михайленко.

На издание книги надо было собрать 38 тысяч рублей, к моменту завершения проекта на платформе пожертвовали 19301 рубль. Этого достаточно, чтобы сборник увидел свет. Когда это случится, автор обещал сказать в ближайшее время.

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