Рэпер Эйсик написал песню про шаманов и Кольский полуостров

Иногда за вдохновением стоит прилететь в Мурманск. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Иногда за вдохновением стоит прилететь в Мурманск. Так сделал рэпер из Краснодара Эйсик. Он встретил 2020 год на Кольском полуострове в компании друзей и хотя посетил исключительно туристические места, смог проникнуться духом Крайнего Севера.

Одна из песен его альбома "Духовная пища" называется "Говорящие камни". По задумке автора, герой песни увольняется и уезжает на Крайний Север, где у сейда встречает шамана. "Пока не поздно, я прыгнул в поезд, к чертям уволясь, спалив тот мост! Дорога, Кольский, встречай, мой край снов!" - так начинается трек.

Правда, глаз цепляется за один момент: герою во снах видится Берингов пролив. Мы сначала удивились, но решили уточнить у артиста, может, в этом есть глубокий смысл?

- По поводу Беренгова пролива здесь несколько тоньше и сложнее. Выглядит как опечатка или неосведомленность, но дело в том, что ученые доказали, Кольский полуостров - колыбель цивилизации, люди жили там уже 40 тысяч лет назад, а оттуда люди расселялись дальше на юг и в Сибирь, в Индию. А шаманизм распространялся дальше в Америку из Сибири именно через Беренгов перешеек, который существовал когда-то давно. Тут как бы отсыл идет на американских индейцев и шаманов, нашу историческую и мифическую связь с ними, - рассказала редакции "КП" Светлана Холмякова, менеджер артиста.

А дальше шаман рассказывает герою, как ему быть дальше в этой жизни: "Распутанным станет твой лабиринт, ты победишь, пробудив пламя, вот крылья тебе на век, пари!” В песне перемешаны французский язык с терминологиями восточных практик, славянских верований. А еще есть реальные саамские напевы в музыкальной дорожке и мягкий ненавязчивый бит. Песня уже вышла на всех музыкальных площадках.

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