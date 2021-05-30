В туристической субботнике в Териберке приняли участие более 300 человек

Собранный пластик пойдет на пользу - из него сделают урну. Фото: vk.com/evcmurmansk

29 мая в Териберке состоялся Большой туристический субботник. В преддверии лета более 300 волонтеров навели порядок в популярном месте отдыха северян и гостей Заполярья. Главной особенностью мероприятия стал формат сбора, когда отходы сразу сортировались в ходе уборки.

- Этим субботником мы хотим заложить традицию проведения в Заполярье "умных" субботников, - говорит руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис. - Когда не просто собирается мусор, а сразу ведется раздельный сбор.

Также волонтеры отдельно собрали пластик, который получит "вторую жизнь" - из него изготовят урну.

Участие в субботнике приняли волонтеры мурманских предприятий и организаций, общественники, представители туристического сообщества, администрации Кольского района, а также туристы и неравнодушные жители Мурманской области.

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