Андрей Чибис: "Кальянным работать не разрешали!"

Северяне стали игнорировали правила и масочный режим. Фото: Правительство Мурманской области

На заседании оперативного штаба при правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается. В том числе потому, что северяне стали игнорировали правила и масочный режим.

- Нам поступают сигналы, что работают кальянные, хотя разрешения на это на федеральном и региональном уровнях не было. И муниципальные власти знают об этом и не реагируют, - акцентировал внимание Андрей Чибис.

Он добавил, что если ситуация не исправится и власти не будут активнее бороться с нарушителями, не исключено ужесточение антиковидных мер.

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