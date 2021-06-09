В Ловозеро ликвидировали свалку оленьих шкур

Виновником оказалось предприятие ООО "Рейндир", в отношении него начата проверка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В "ВКонтакте" появился пост о свалке в Ловозеро. Свалка, вроде бы, дело обычное, вот только не в этот раз. Брошенные после забоя непригодившиеся оленьи шкуры - жуткое зрелище.

Центр управления регионом отреагировал на сообщение, а Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверку по этой жалобе. Информация подтвердилась.

- Остатки шкур и шерсти оленей, размещенные на территории убойного пункта, убраны предприятием. Биологические отходы собраны и подготовлены для транспортировки к месту уничтожения, - сообщил ЦУР.

Виновником оказалось предприятие ООО "Рейндир", в отношении него начата проверка. Само предприятие занимается заготовкой и продажей мяса оленины и производством продукции из оленины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на 350 га в лесничестве Мурманской области сняли на видео. Запись сделали с воздуха (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru