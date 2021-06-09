Директор “Рейндир”: Это не свалка, а технологический процесс сушки шкур

По мнению руководства компании, в этой ситуации усматривает недобросовестная конкуренция соседей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководство компании “Рейндир”, которую обвинили в организации несанкционированной свалки биологических отходов в Ловозеро, дало комментарии редакции “КП-Мурманск” по сложившейся ситуации. Напомним: прокуратура провела проверку по свалке оленьих шкур.

- Нам не совсем понятен информационный шум, поднятый в этой ситуации. В настоящее время мы опробуем новый технологический процесс выделки и переработки оленьих шкур по норвежской технологии. Сушка и проветривание шкур после забоя оленей - это один из его этапов. Шкуры лежали на земле на специальных поддонах, - рассказал редакции “КП” Александр Змиевский, директор ООО “Рейндир”. - Мы предоставили в Россельхознадзор всю документацию и письмо норвежских коллег, описывающее эту технологию.

По мнению руководства компании, в этой ситуации усматривает недобросовестная конкуренция соседей.

- Шкуры оленей лежали на нашей производственной территории, - пояснил Александр Змиевский, - кто мог просто прогуливаться за три километра от поселка и незаконно проникать на нашу территорию - не совсем понятно. Никакой свалки биологических отходов не было, но мы все равно все убрали, раз поднялась такая информационная волна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на 350 га в лесничестве Мурманской области сняли на видео. Запись сделали с воздуха (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru