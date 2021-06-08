На конечной автобуса №18 в Мурманске столкнулись две машины

На месте работает экипаж ДПС. Фото: Мурманск ДТП ЧП / /vk.com/murmansk_dtp

Серьезная авария случилась днем 8 июня в Первомайском округе Мурманска. Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, две иномарки столкнулись у конечной автобуса №18 на улице Фадеев Ручей.

- В 9.35 водитель Nissan двигался от улицы Прибрежной, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Hyundai, двигавшимся со стороны улицы Баумана. В данном ДТП пострадал водитель Nissan и пассажир Hyundai - ребенок 2017 года рождения, которых доставили в медучреждения для оказания помощи, - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Ребенок в момент аварии был пристегнут и находился в специальном автокресле. На месте работает экипаж ДПС.

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