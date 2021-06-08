Роспотребнадзор Мурманской области рассказал, в каких региона северян покусали клещи

На прошлой неделе об укусе сообщил один северянин. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области официально клещи не водятся, поэтому северяне страдают от них во время отдыха в других региона.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области, с 11 марта, когда начался мониторинг по обращениям жителей Заполярья, 16 человек сообщили об укусах.

- В списке территорий, на которых произошло присасывание клещей, находятся Республика Карелия, Алтайский и Краснодарский края, Архангельская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Московская области. Статистические данные показывают, что количество обращений жителей в медицинские организации Мурманской области по поводу укусов клещами не превышает среднемноголетних значений, - уточнили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе об укусе сообщил один северянин.

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