Пропавшие в Кольском районе рыбаки вышли на связь

Рыбакам на промысле стоит быть очень осторожными. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

7 июня по системе "112" спасателям поступила информация, что в районе Верхнетуломского водохранилища потеряли три рыбака.

- Мужчины уехали примерно на 102 километре автодороги "Кола – Лотта". Для поиска выехали спасатели поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра Мурманска, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

К счастью, рыбаки, словно понимая, что за них волнуются и их ищут, сами вышли на связь около четырех часов дня. С мужчинами все хорошо, они своим ходом возвращаются в Мурманск, помощь врачей им не нужна.

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