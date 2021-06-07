В Кольском районе ищут трех пропавших рыбаков

В конце прошлой недели рыбакам рекомендовали не выходить в море из-за плохой погоды. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кольском районе Мурманской области сейчас идет поисково-спасательная операция. Как сообщили в МЧС региона, в районе Верхнетуломского водохранилища пропали три рыбака. Информация, что они вовремя не вернулись, поступила по системе "112" 7 июня.

- Мужчины уехали примерно на 102 километре автодороги "Кола – Лотта" и до настоящего времени не вернулись. Для поиска пропавших рыбаков в район 102 километра выехали спасатели поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра Мурманска, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В конце прошлой недели рыбакам рекомендовали не выходить в море из-за плохой погоды.