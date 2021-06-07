Ремонт повреждений на дороге в Териберку будет стоить 95 миллионов рублей

Глава региона дал срок в два дня, чтобы на дороге появились нужные знаки, по которым водители бы ориентировались, что попадают на опасный участок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 7 июня губернатор Андрей Чибис раскритиковал состояние дороги на Териберку. Глава региона проехал по ней в субботу и уже в понедельник поручил сделать все, чтобы привести ее в порядок.

Как сообщил глава областного минтранса Артем Гришин, всего опасных участков семь, общей протяженностью 8,5 километра, или 62 тысячи квадратных метров, где надо срезать дорожное полотно и положить 5 верхних сантиметров асфальтобетонного покрытия.

- Стоимость таких работ оценивается в 95 миллионов рублей. Нужно до 1 сентября провести проектирование на 32 - 42, 56 - 66 километрах, чтобы нагрузка на ось выросло до 11,5 тонны, - уточнил Артем Гришин.

Глава региона дал срок в два дня, чтобы на дороге появились нужные знаки, по которым водители бы ориентировались, что попадают на опасный участок.

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