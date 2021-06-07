Андрей Чибис о дороге в Териберку: "Ждали, пока я проеду и устрою взбучку?"

Дорога на Териберку - испытание для водителей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

5 июня в Териберке состоялся первый за Полярным кругом Кубок мира силового экстрима. На нем лично побывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. А на оперативном совещании в правительстве региона 7 июня он не только говорил о важности такого мероприятия, но и своих впечатлениях от дороги к селу.

- Что у нас дорогой в Териберку? Я не про автоподъезд, где идут работы, а про остальные километры, где есть ямы и плохое покрытие. Я ехал и никаких знаков, что есть повреждения, надо сбросить скорость. Люди, двигаясь на разрешенной скорости, влетают в ямы, бьют колеса и подвеску. У меня вопрос: что делает министерство, наш автодорор и эксплуатирующая организация? Какой был проведен анализ причин, где предупреждения и, самое главное, какие предложения, - обратился к министру транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артему Гришину глава региона.

По слова главы профильного ведомства, главных причин, почему на Териберку так сложно проехать, две: из-за поводка размыло грунт, а также по дороге в четыре раза чаще ездить большегрузы на нагрузкой на ось свыше 6 тонн на ось (это максимально разрешенный вес на данном участке). После анализа выяснилось, что опасных участков семь общей протяженностью 8,5 километра или 62 тысячи квадратных метров, где надо срезать дорожное полотно и положить 5 верхних сантиметров асфальто-бетонное покрытия. Стоимость таких работ оценивается в 95 миллионов рублей.

- С 30 апреля по 29 мая мы ввели ограничение на движение большегрузов. Выписано два предписания эксплуатирующей организации выставить 40 знаков и провести ямочный ремонт. Автодор вел весовой контроль с 23 апреля, выписали один штраф. Уже отремонтировали 4238 квадратных метров, что превышает плане в 10 раз, - отметил Артем Гришин. - Нужно до 1 сентября провести проектирование на 32-42, 56-66 километрах, чтобы нагрузка на ось выросло до 11,5 тонны.

Но таким докладом Андрей Чибис остался недоволен. Помимо Териберки он упомянул разбитую дорогу у Верхнетуломского. На информацию, что весовой контроль хромает из-за сломанной техники, глава региона отреагировал остро:

- Берите вторую технику, ищите варианты. Поздно пить "Боржими", когда почки отвалились. У нас идут большие стройки, отсутствие контроля мотивирует побольше груза провезти, потому что на дорогу всем наплевать. Где эти 40 знаков? Я ехал и ни одного не видел. Вы ждете, что кто-то в аварию попадет? Ждали, когда я проеду и устрою взбучку?

Минтрансу он дал два дня, чтобы все дорожные знаки в направлении Териберки появились, как и пункт весового контроля.

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