Леону Мирошнику после травмы на Кубке мира по силовому экстриму сделают операцию

Леон Мирошник повредил ногу во время выполнения оси Аполлона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
5 июня в Териберке прошел первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму. На него приехали 13 спортсменов из России, Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Мурманскую область представлял Леон Мирошник, который в октябре прошлого года установил мировой рекорд по буксировке барка "Седов". Северянин во время представления вышел под самые оглушительные аплодисменты.
К сожалению, во время выполнения первого же упражнения - "оси Аполлона" - наш спортсмен неудачно упал вместе со спортивным снарядом и повредил ногу. Его госпитализировали.
- В понедельник операция. Всем спасибо за поддержку! - рассказал в своем Instagram Леон Мирошник.
Его коллеги по Кубку пожелали мурманчанину скорее встать на ноги.
- Такое случается. Это спорт огромных нагрузок! - отметил секретарь соревнований Руслан Котиев.
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