Леону Мирошнику после травмы на Кубке мира по силовому экстриму сделают операцию

Леон Мирошник повредил ногу во время выполнения оси Аполлона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

5 июня в Териберке прошел первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму. На него приехали 13 спортсменов из России, Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Мурманскую область представлял Леон Мирошник, который в октябре прошлого года установил мировой рекорд по буксировке барка "Седов". Северянин во время представления вышел под самые оглушительные аплодисменты.

К сожалению, во время выполнения первого же упражнения - "оси Аполлона" - наш спортсмен неудачно упал вместе со спортивным снарядом и повредил ногу. Его госпитализировали.

- В понедельник операция. Всем спасибо за поддержку! - рассказал в своем Instagram Леон Мирошник.

Его коллеги по Кубку пожелали мурманчанину скорее встать на ноги.

- Такое случается. Это спорт огромных нагрузок! - отметил секретарь соревнований Руслан Котиев.

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