Жители Мурманска сфотографировали мужчина на плоту на Семеновском озере

Мужчины на плоту оказались рабочими, которые будут поднимать фонтан из-под воды. Фото: Rustem Fahreev/vk.com/murmanskgroup

В Мурманской области всю неделю стояла теплая погода, а под конец рабочих дней и вовсе пришла жара. Некоторые северяне даже открыли плавательный сезон, хотя ни один из водоемов Кольского полуострова для этого не подходит.

Поэтому пять мужчин на плоту на глади Семеновского озера навели горожан на мысль о развлечении как в детстве.

"Не все потеряно! Молодцы, мужики!", "Классно, что вспомнили детство", - писали мурманчане в "ВКонтакте". Однако на деле оказалось, что мужчины не развлекаются, а работают. В Мурманске расконсервируют фонтаны после зимней "спячки". Если с конструкцией на Пяти Углах это было просто, то вот фонтан на Семеновском озере надо поднимать из-под воды. А сначала до него надо было доплыть.

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