В Мурманске завершились поиски 85-летней женщины

Пропавшая в Мурманске 85-летняя пенсионерка найдена живой. Фото: Валентина Доронина / ДТП ЧП Мурманск / vk.com/murmansk_dtp

Пропавшая в Мурманске 85-летняя пенсионерка найдена живой. Об это сообщили волонтеры поискового отряда «МурманСпас».

- Жизни женщины ничего не угрожает, - уточнили волонтеры.

Напомним: пожилая женщина ушла из дома в районе улицы Хлобыстова в 11 часов утра 3 июня. В течение дня ее местонахождение было не известно. Родные и близкие сбились с ног в поисках пенсионерки, которая, по их мнению, могла быть дезориентирована. За помощью близкие обратились к волонтерам, а те попросили помочь найти пенсионерку.

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