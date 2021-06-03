В Мурманске потерялась 85-летняя пенсионерка

При себе у нее был пакет с газетой «Вечерний Мурманск», ключи и телефон дочери. Фото: Валентина Доронина / ДТП ЧП Мурманск / vk.com/murmansk_dtp

Жителей Мурманска просят помочь найти 85-летнюю Валентину Кузьмину. Женщина вышла из дома около 11 утра 3 июня в районе улицы Хлобыстова и ушла в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение не известно. Родные подозревают, что пенсионерка может быть дезориентирована.

Пожилая женщина была одета в ветровку цвета кофе с молоком, темно-синий спортивный бархатный костюм и обута в темные кроссовки, на голове коричневый платок. При себе у нее был пакет с газетой «Вечерний Мурманск», ключи и телефон дочери.

Всех, кто владеет какой-либо владеет какой информацией, просят позвонить по телефону 8(950)896-05-21 Ирине Львовне Кузьминой или 8(953)300-89-33 Валентина.

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