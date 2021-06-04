Любителя свастики из Ковдора приставы нашли в изоляторе временного содержания

В отношении должника должны были возбудить дело по административному нарушению, но сделать это сразу не получилось. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суды в отношении северян, которые на личных страницах в соцсетях постят запрещенные вещи, обычная практика. Так, житель Ковдора разместил в "ВКонтакте" нацистскую символику, за что получил штраф в тысячу рублей, которые не торопился оплачивать. Поэтому должником занялись судебные приставы.

- Будучи предупрежденным об ответственности, предусмотренной за неисполнение требований исполнительного документа, мужчина не принял мер к оплате назначенного штрафа, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

За это в отношении должника должны были возбудить дело по административному нарушению, но сделать это сразу не получилось. А все потому, что мужчина оказался... в изоляторе временного содержания.

- По истечении срока отбытия наказания, пристав «встретил» правонарушителя у отдела полиции для составления протокола по ч. 1 ст. 20.25 («Уклонение от исполнения административного наказания») КоАП РФ. Судом должник признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысячи рублей, - уточнили в службе приставов.

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