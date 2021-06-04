В Мурманске арестовали полторы тысячи пачек сигарет

Предпринимателю грозит штраф до 300 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сигареты и алкоголь - бизнес прибыльный, поэтому магазины стараются не оставлять свои прилавки без этого товара. Но в погоне за выручкой часто нарушают закон. Как сообщили в Мурманской таможне, в областном центре нашли магазин, который торговал сигаретами без акцизных марок на упаковках.

Из обороты изъяли 1560 упаковок.

- Возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (производство или продажа товаров и продукции без маркировки, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки). Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

Предпринимателю грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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