Пьяный житель Пушного зашел в чужую квартиру и испугал детей

В ближайшее время материалы дела рассмотрит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

46-летнего жителя Пушного будут судить за нарушение конституционных прав на неприкосновенность жилища.

Инцидент произошел в начале марта. Нетрезвый 46-летний мужчина позвонил в дверь квартиры. Ему открыл 11-летний ребенок. После северянин вошел внутрь и устроил дебош.

– На неоднократные требования хозяйки квартиры, матери троих детей, покинуть квартиру обвиняемый отвечал грубым отказом, вел себя вызывающе. Своим поведением он напугал детей, находившихся в квартире, – рассказали в следственном отделе по Кольскому району СК РФ по Мурманской области.

Женщина сообщила о незваном госте в полицию. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».

Расследование уголовного дела завершено. Следователем собраны достаточные доказательства совершенного преступления. Обвиняемый полностью признал свою вину.

В ближайшее время материалы дела рассмотрит суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске арестовали полторы тысячи пачек сигарет. Магазин торговал ими без акцизы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru