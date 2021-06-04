Пьяный житель Пушного зашел в чужую квартиру и испугал детей

В ближайшее время материалы дела рассмотрит суд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
46-летнего жителя Пушного будут судить за нарушение конституционных прав на неприкосновенность жилища.
Инцидент произошел в начале марта. Нетрезвый 46-летний мужчина позвонил в дверь квартиры. Ему открыл 11-летний ребенок. После северянин вошел внутрь и устроил дебош.
– На неоднократные требования хозяйки квартиры, матери троих детей, покинуть квартиру обвиняемый отвечал грубым отказом, вел себя вызывающе. Своим поведением он напугал детей, находившихся в квартире, – рассказали в следственном отделе по Кольскому району СК РФ по Мурманской области.
Женщина сообщила о незваном госте в полицию. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».
Расследование уголовного дела завершено. Следователем собраны достаточные доказательства совершенного преступления. Обвиняемый полностью признал свою вину.
В ближайшее время материалы дела рассмотрит суд.
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