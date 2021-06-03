В Мурманске набирают волонтеров для первого мобильного волонтерского пожарно-спасательного отряда

Профессиональные пожарные и спасатели проведут почти месячное обучение для северян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Добровольное объединение поисково-спасательных отрядов "СеверСпас" зовет в свои ряды тех, кто смел и хочет помогать людям. В Мурманской области формируется первый мобильный волонтерский пожарно-спасательный отряд, в который набирают добровольцев.

- Мы хотим создать, при поддержке официальных органов власти и организаций, постоянно действующий волонтерский отряд, куда смогут вступить волонтеры из любой организации или группы после прохождения определенного отбора, обучения и подготовки. Отряд предполагает осуществлять дежурство по отдельному графику на специальном автомобиле с оборудованием и экипировкой, - рассказала "КП"-Мурманск" руководитель "СеверСпаса" Валентина Шарыгина.

Профессиональные пожарные и спасатели проведут почти месячное обучение для северян по программе "Профессиональная подготовка (курсовое обучение) пожарных для различных организаций", предоставят экипировку, после чего уже можно будет начать работать. В ряды отряда могут вступить добровольцы (лучше, если это будут мужчины) от 18 до 50 лет с хорошей физической подготовкой и желательно с правами категории "В". Также необходимы, кроме крепкого здоровья, сильные волевые качества, высокая социальная ответственность, готовность отдавать делу свое личное время, строжайшая дисциплина, стрессоустойчивость, эмпатия, умение работать в команде.

Узнать подробнее о проекте можно в группе "СеверСпас" или позвонив/написав Валентине Шарыгиной по телефону 8-953-757-57-48.

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