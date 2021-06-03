Вид на жительство в Латвии бывшей жены Андрея Сысоева проверит Следком

Журналисты сообщили, что важные данные не были указаны в декларациях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мае в СМИ появилась информация, что у бывшей жены главы Мурманска Андрея Сысоева есть недвижимость в Латвии и вид на жительство в этой стране, которые появились еще в браке с Андреем Ивановичем в бытность его главой администрации. Журналисты сообщили, что важные данные не были указаны в декларациях.

Губернатор Мурманской области поручил проверить обоснованность этих выводов.

- Было установлено, что бывшая жены Андрея Сысоева получила право на постоянное проживание в Латвийской Республике, однако в нарушение закон не уведомила об этом УМВД по Мурманской области. Материал проверки переданы в СУ Следственного комитета по Мурманской области для процессуальной проверки, - сообщили "КП-Мурманск" в прокуратуре по Мурманской области.

Напомним: сам Андрей Иванович сообщил, что «"расследования" высосаны из пальца».

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