Вид на жительство в Латвии бывшей жены Андрея Сысоева проверит Следком

Журналисты сообщили, что важные данные не были указаны в декларациях.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В мае в СМИ появилась информация, что у бывшей жены главы Мурманска Андрея Сысоева есть недвижимость в Латвии и вид на жительство в этой стране, которые появились еще в браке с Андреем Ивановичем в бытность его главой администрации. Журналисты сообщили, что важные данные не были указаны в декларациях.
Губернатор Мурманской области поручил проверить обоснованность этих выводов.
- Было установлено, что бывшая жены Андрея Сысоева получила право на постоянное проживание в Латвийской Республике, однако в нарушение закон не уведомила об этом УМВД по Мурманской области. Материал проверки переданы в СУ Следственного комитета по Мурманской области для процессуальной проверки, - сообщили "КП-Мурманск" в прокуратуре по Мурманской области.
Напомним: сам Андрей Иванович сообщил, что «"расследования" высосаны из пальца».
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