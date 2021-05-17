Андрей Чибис поручил проверить Андрея Сысоева после информации о доме в Латвии

Андрея Сысоева проверят после публикации декларации о доходах. Фото: администрация Мурманска

На прошлой неделе депутаты Совета депутатов Мурманска опубликовали сведения о доходах за 2020 года. Декларацию представил и председатель горсовета, глава Мурманска Андрей Сысоев.

В ней все обычно: доход около четырех миллионов рублей. Вся недвижимость - в России: три квартиры (57, 56,5 и 55,3 кв. м), два гаража (39,6 и 39,6 кв. м). В пользовании у Андрея Ивановича квартира (57,6 кв. м), нежилое здание (164,5 кв. м), два земельных участках (1499 и 3171 кв. м). Но все же в правительстве декларация Андрея Ивановича вызывала вопросы.

В 2016 году он, еще будучи главой администрации Мурманска, развелся с женой. А у нее в собственности есть дом и земельный участок в Латвии, также она имеет вид на жительство в этой стране.

- Я прошу правоохранительные органы проверить главу Мурманска на соответствие занимаемой должности. Мурманская область - стратегически важный регион, здесь Северный флот, такие вопросы имеют важное значение. Прошу представить мне до конца недели предложения по мерам ответственности в отношении главы Мурманска, - сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Также он поручил проверить глав других муниципалитетов.

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