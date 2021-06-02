Создательницу борделя в Мурманске оштрафовали на 100 тысяч рублей

При этом мурманчанка еще может обжаловать приговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

46-летняя мурманчанка захотела легких денег, поэтому создала в областном центре бордель. Проработать он успел восемь месяцев до сентября 2020 года, когда его накрыли правоохранители. Но за этот короткий срок северянка успела заработать миллионы рублей.

Проститутки встречались с клиентами в саунах, приезжали к ним домой или работали на квартирах, которые принадлежали "мамочке". Реклама плотских услуг шла в Интернете. Организатору борделя грозило до пяти лет лишения свободы, но приговор оказался мягче.

- В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, в связи с чем суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке. С учетом личности подсудимой, отягчающих и смягчающих обстоятельств, северянка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.241 УК РФ, и получила наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Октябрьского суда.

При этом мурманчанка еще может обжаловать приговор.

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