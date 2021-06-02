В Мурманске начинается новый сезон благотворительной акции "Чайные бега"

Новый сезон "Чайных бегов" откроют в эту субботу, 5 июня, в 13.00 в Долине Уюта. Фото: Чайные бега Мурманск / vk.com/club196921902

Пять лет назад Мурманск присоединился к благотворительной акции "Чайные бега". Ее суть очень проста: можно провести свой выходной в компании активных и позитивных людей, заняться спортом, при желании - присоединиться к чайной церемонии. И при этом внести посильную сумму на благотворительность - суммы от 500 рублей перечисляются в фонд "Живи, Малыш!".

- Это проект, который создал музыкант из Москвы Илья Кузнецов, он же известен как бывший участник группы "Многоточие" - Кузмичъ, dj группы 25/17 - DJ Navy и сольный исполнитель "один.восемь". В 2017 году ему пришла идея, как можно привлечь людей к благотворительности. Он выделил утро субботы, договорился с управляющими парка "Кузьминки" и стал проводить там забеги на 5 км, - рассказала Nord-News организатор проекта в Мурманске Мария Кичук.

В первый заполярный сезон удалось собрать для больных деток 14350 рублей, а в 2020 году сумма выросла до 68 911 рублей. И это не предел! В наших силах сделать так, чтобы и северяне стали здоровее, и малыши вернулись к привычной жизни.

Новый сезон "Чайных бегов" откроют в эту субботу, 5 июня, в 13.00 в Долине Уюта. Узнать подробности можно в в Instagram проекта и в группе в "ВКонтакте" "Чайные Бега Мурманск".

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