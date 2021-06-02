На Дне молодежи в Мурманске выступит Niletto

На праздник в столице Заполярья ждут популярного артиста. Фото: Иван МАКЕЕВ

27 июня в Мурманской области будут отмечать День молодежи. В Мурманске состоится большой праздник. В прошлом году его отменили, как и сотни других мероприятий, из-за пандемии, но в этом году эпидемиологическая обстановка пока позволяет не отказываться от планов.

На праздник в столице Заполярья ждут популярного артиста.

- Как сообщил председатель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко, гвоздем праздничного концерта на Пяти Углах станет выступление популярного российского исполнителя Niletto, - рассказывает "Большое радио".

Напомним: на праздновании Дня Мурманской области выступила группа IOWA.

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