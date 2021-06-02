В Мурманской области система мониторинга будет выявлять агрессивных людей

После трагических событий в Казани остро встал вопрос безопасности в школах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области продолжают расширять систему мониторинга, которая бы подняла безопасность на новый уровень. Так, в регионе расширяют сеть камер наружного видеонаблюдения, разрабатывают систему для отслеживания опасных событий.

После трагических событий в Казани остро встал вопрос безопасности в школах. Поэтому правительство Заполярья договорилось с одной из крупнейших телеком-компаний России, что в регионе внедрят пилотный проект информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры безопасности.

- Договорились, что министерство цифрового развития области вместе с коллегами подготовит проект по мониторингу происходящего в школах. Это не только совершенствование пропускной системы, но также возможность выявления потенциальных угроз и понимания того, какой климат существует в образовательных учреждениях. Аналогичную систему постараемся внедрить в медицинских учреждениях, чтобы в автоматическом режиме видеть скопление людей, скорость их обслуживания и проблемные ситуации, если они возникают. Это позволит нам в итоге повысить качество обслуживания посетителей. Подготовим два проекта, выставим на конкурс, и на конкурентных условиях будем заключать соответствующие контракты, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

К слову, в прошлом году в 52 школах Мурманска "пилот" уже был воплощен в виде системы контроля доступа. Он не только помогает различать температуру тела, но и в каком настроении находится человек и может ли представлять угрозу.

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