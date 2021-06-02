Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун показала своих внуков

Марина Ковтун рассказала о своих внуках. Фото: Иван МАКЕЕВ

В День защиты детей экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун выложила в своем Instagram коллаж, сделанный из очень личных снимков. Марина Васильевна показала детские снимки дочери и сына, а также своих внуков.

- Дети - смысл и содержание жизни семьи. Символично, что сегодня день рождения моего младшего сына, в семье которого в прошлом году родилась наша прекрасная внучка Соня, а в этом году в семье дочери родился замечательный внук Илья! Люблю вас, родные мои! - написала Марина Ковтун.

Напомним: ранее стало известно, что бывший губернатор преподает в вузе.

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