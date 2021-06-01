Северный флот празднует 288-летие со дня образования

1 июня отмечается День Северного флота. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 июня отмечается День Северного флота. Дата была установлена приказом Главномандующего от 15 июля 1996 года.

Именно в этот день в 1933 году начальник штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии издал циркуляр о сформировании Северной военной флотилии. Хотя все-таки Северный флот отмечает 288-летие - его истоки идут к 1733 году, когда был создан Архангельский военный порт.

В 2019 году Северный флот возглавил вице-адмирал Александр Моисеев. Николай Евменов пошел на повышение и стал главнокомандующим ВМФ России. В 2020 году Владимир Путин приравнял Северный флот к военному округу.

Многие военнослужащие отмечают праздник на боевом посту, кто-то на суше, кто-о на воде, а кто-то и в небе. Защита Родины - работа круглосуточная.

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