432 нахимовца пройдут морскую практику на кораблях Северного флота

Сама программа состоит из двух этапов: сухопутного и морского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманские нахимовцы начали летнюю морскую практику на кораблях Северного флота. Для 432 воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища она стартовала 31 мая и продлится до 12 июня.

Сама программа состоит из двух этапов: сухопутного и морского.

– Стажировка запланирована в дивизии ракетных кораблей, бригаде противолодочных кораблей, бригаде десантных кораблей, в подводных силах, а также в других объединениях, соединениях и войсковых частях Северного флота, – сообщили в пресс-службе Северного флота.

Нахимовцам предстоит выход в море на большом десантном корабле «Иван Грен» и пассажирском катере ПСК-302 - молодым людям предстоит научиться применять теоретические знания на практике.

Кроме того запланированы полевой выход на базе отдельной бригады морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады Северного флота, занятия по огневой и тактической подготовке и преодоление полосы препятствий. Основная задача, которая стоит перед нахимовцами, - получить первичные навыков навигации, метеорологии и по борьбе за живучесть корабля и спасению на море.

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