В Кировске неизвестные выкопали тюльпаны у "Вечного огня"

Прошлой осенью работники ПОСВИРа высадили в Кировске более 5 тысяч луковиц тюльпанов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошлой осенью работники ПОСВИРа высадили в Кировске более 5 тысяч луковиц тюльпанов. И уже тогда обеспокоенные граждане сетовали, что кто-то обязательно приложит к ним свои загребущие руки. К сожалению, так и случилось. На клумбе возле "Вечного огня" не взошло ни одного тюльпана - их просто там не оказалось. - Здесь уже должны были взойти тюльпаны. Но этого не произошло. Видимо, сейчас эти тюльпаны всходят на чьем-то дачном участке. Стыдно за тех, кто уничтожает красоту в нашем городе, - с горечью констатировали в администрации Кировска. Это не первый случай, когда жители Кировска облагораживают свои участки за счет муниципалитета. По осени на такую же ситуацию жаловался Антон Трушенко, директор СОК "Горняк" - в городском парке вновь высаженные саженцы деревьев и кустов тоже проредили собственники дачных участков.

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