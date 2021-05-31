Житель Мурманска поссорился со знакомой и угрожал ей пневматикой

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Посреди бела дня 47-летний мурманчанин угрожал женщине пневматикой.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, на днях в квартире одного из домов на улице Адмирала флота Лобова в Мурманске произошла ссора. Отношения выясняли 47-летний мужчина и его 49-летняя знакомая. Мурманчанин достал пневматический пистолет и направил его на женщину, угрожая убийством. Перепуганная северянка позвонила в полицию.

– Участковый уполномоченный полиции установил ранее несудимый 47-летнего жителя областного центра, которого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина сознался в содеянном. Пневматический пистолет стражами правопорядка изъят в качестве вещественного доказательства, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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