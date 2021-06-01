В Мурманске будут судить банду мошенников в сфере автострахования

26-летний северянин подговорил 8 знакомых вместе с ним нарушать закон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В суд направлены материалы уголовного дела в отношении банды мошенников, которые проворачивали сомнительные схемы в сфере автострахования. Как сообщили в МВД по Мурманской области, делали они это почти четыре года с 2016-го по 2019-й.

26-летний северянин подговорил 8 знакомых вместе с ним нарушать закон. И четко распределил роли, кто и что должен делать.

- Установлено, что фигуранты инсценировали дорожно-транспортные происшествия, определяя заранее место его совершения, конкретные автомобили, в том числе уже с имевшимися повреждениями на кузове, полученными при различных обстоятельствах. Также с целью увеличения страховых выплат, участники организованной группы наносили на автомобили дополнительные повреждения, выдавая их в последующем за повреждения, полученные в авариях. С помощью данной криминальной схемы злоумышленникам удалось инсценировать 11 аварий, причинив ущерб страховым компаниям на сумму свыше 3,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Мурманской области.

В "аварии" попадали и дорогие иномарки. Возбуждено сразу несколько уголовных дел: по статьям "Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой по предварительному сговору с причинением особо крупного и значительного ущерба и "Попытка мошенничества в сфере страхования, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере".

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