"Покупали дорогие машины и подстраивали ДТП": В Мурманске задержали группу мошенников в сфере автострахования

Теперь нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманске оперативники уголовного розыска задержали троих молодых людей, которые совершали махинации в сфере автострахования.

29-летний руководитель организованной группы вместе со своими 28-летним и 32-летним сообщниками придумал, как обогатиться за счет страховых компаний. Они инсценировали ДТП, чтобы затем по системе КАСКО получить деньги по якобы страховым случаям. Криминальную схему лидер банды узнал от своих знакомых.

- Мужчины приобрели несколько дорогостоящих автомобилей немецких марок, которые для конспирации переоформили на своих знакомых и родственников, а затем использовали в качестве пострадавших в мнимых дорожных авариях. Сотрудникам страховых компаний они говорили, что машины повредили неизвестные. Транспорт злоумышленники специальным образом подготавливали - резали салоны, наносили повреждения на внешний корпус. Было зафиксировано как минимум пять подобных страховых случаев, - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по Мурманску Сергей Артемьев.

После этого в полицию стали массово поступать сообщения от страховых компаний региона о возможных мошенниках. Заявители указывали, что случаи ДТП выглядят подозрительно. Когда компании увидели взаимосвязь между одинаковыми машинами и фигурантами, то стали обращаться в суды. С 2018-го по 2020 год аферисты успели обогатиться более чем на 5 миллионов рублей.

Руководитель группы находится под стражей,остальные - под домашним арестом. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

При силовой поддержке бойцов Росгвардии молодых людей задержали. В отношении них возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159.5 УК РФ "Попытка мошенничества в сфере автострахования, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба" и части 3 статьи 159.5 УК РФ.

Известно, что мошенники были безработными - деньги им либо давали родственники, либо они брали кредиты. До этого мурманчане к уголовной ответственности не привлекались.

На данный момент руководитель группы находится под стражей, с ним подписано досудебное соглашение о сотрудничестве. Двое других участников - под домашним арестом. Вину все признали в полном объеме. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается, ищутся новые доказательства незаконной деятельности группы.

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