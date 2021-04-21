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Происшествия21 апреля 2021 17:34

26-летняя жительница Мурманска отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей

Девушка подумала, что ей надо отдать деньги, чтобы избежать кредита
Ника СВЕТЛОВА
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Когда телефон незнакомца замолчал, мурманчанка поняла, что ее обманули.

Когда телефон незнакомца замолчал, мурманчанка поняла, что ее обманули.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мошенники часто обманывают пожилых людей, но и молодые попадаются на их удочку. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, к ним обратилась 26-летняя северянка, которая поверила в одну из самых распространенных схем обмана.

Северянке позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на нее пытаются оформить кредит в 1,2 миллиона рублей.

- В ходе разговора абонент «для исправления сложившейся ситуации» убедил заявительницу самостоятельно дооформить кредит и, чтобы исключить списание денежных средств с ее банковского счета, перевести все имеющиеся деньги на «безопасные» счета. Девушка сделала несколько переводов через банкомат на указанные счета, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Когда телефон незнакомца замолчал, мурманчанка поняла, что ее обманули. Самое обидное, что она знала о такой схеме мошенничества, но все равно поверила человеку на том конце провода.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

- В настоящее время установлено, что по номерам телефонов, с которых выходили на связь с потерпевшей, обнаружены совпадения с аналогичными фактами мошенничества, зарегистрированных сотрудниками полиции в нескольких регионах страны, - уточнили в УМВД по региону.

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