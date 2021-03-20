В отношении мужчины, который изнасиловал подростка в Мурманске, возбуждено уголовное дело

Подробности о случившемся не раскрываются. Фото: УМВД России по МО

В отношении мужчины, который изнасиловал 15-летнюю девочку в Мурманске, возбуждено уголовное дело. Об этом "КП" сообщили в следственном комитете.

- Расследуется уголовное дело по факту изнасилования. Подробности мы раскрывать не можем в силу возраста потерпевшей. Личность подозреваемого установлена, - уточнила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По данным нашей редакции, 31-летний мужчина родом из Таджикистана. Работал в такси, жил на улице Пономарева. Он затащил несовершеннолетнюю в машину и совершил над ней насильственные действия, после чего скрылся.

Напомним: 19 марта в Мурманске был введен план "Перехват", чтобы найти опасного преступника. Сотрудники полиции останавливали на выезде из города все автомобили, проверяя салон и багажник.

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