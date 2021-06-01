Прокуратура провела проверку по публикации "Комсомольской правды"-Мурманск"

Желоб с дырами уже демонтировали. Фото: vk.com/kandvkurse

В середине мая жители Кандалакши обратили внимание на детскую площадку у дома №10 на улице Пронина. Труба горки, в которой скатывались юные северяне, зияла дырами. А это было чревато травмами. Напомним: в 2016 году такие дефекты закончились разбитым лицом для ребенка.

После публикации "КП-Мурманск" прокуратура Кандалакши начала проверку. На ее момент сломанный желоб уже демонтировали и заказали новый элемент, но нашлись другие нарушения.

- В нарушение требований действующего законодательства на детской игровой площадке отсутствует информация о правилах и возрастных требования при пользовании оборудованием, номера телефонов служб спасения и скорой помощи, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования. В администрации муниципального образования Кандалакшский район не обеспечено наличие графиков осмотра, ведение соответствующих журналов, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В адрес администрации муниципального образования Кандалакшский район внесено представление. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске сделают три новые детские площадки. Одна появится на проезде Ледокольный, другая на улицах Гвардейской и Ушакова (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru