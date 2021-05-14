Жители Кандалакши жалуются на горку с дырами на детской площадке

Специалисты в курсе ситуации на горке. Фото: vk.com/kandvkurse

Жители Кандалакши жалуются в соцсетях на поломанную горку на одной из детских площадок города. На трубе, по которой должны кататься малыши, образовались большие дыры. Вероятно, кто-то бросался камнями.

- Кто со мной кататься на этой площадке? Обслуживающие организации, примите меры, а то какой-нибудь ребенок случайно сиганет и пиши пропало, - отметил анонимный автор в паблике "Кандалакша вкурсе", приложив фотографию сего инцидента.

В Управлении городским хозяйством северянину ответили, что специалисты в курсе ситуации с данным объектом. Сейчас ведется работа по закупке дополнительных секций.

Однако безопасностью пока что не пахнет, ведь горку так и не огородили по неизвестным причинам. Остается надеяться, что дети не будут искать себе приключений на пятую точку.

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