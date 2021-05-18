В Мурманске сделают три новые детские площадки

Помимо этого в городе запланировано строительство еще 10 площадок. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманске появятся три новые детские площадки, участки под них уже начали готовить. Одну построят у дома №7 на проезде Ледокольный, еще один - у дома №11 на улице Гвардейской и третью - у второго корпуса дома №7 на улице Ушакова.

– До конца июня должно быть полностью готово основание этого места для отдыха юных мурманчан. Рядом с территорий этого объекта проходит пешеходная связь, которая находится на содержании муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Ее необходимо обязательно привести в порядок, поскольку она будет основным подходом к детскому игровому комплексу, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Помимо этого в городе запланировано строительство еще 10 площадок.

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