Директор управляющей компании из Островного получил 7 миллионов рублей за фиктивные работы

Компания два года - с 2017-го про 2019-й - выигрывала муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог местного значения , в том числе надо было убирать снег и обрабатывать участки антигололедными составами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководителя управляющей компании из ЗАТО Островной обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Он сознательно скрывал истинное положение УК, чтобы получать бюджетные деньги.

Компания два года - с 2017-го про 2019-й - выигрывала муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог местного значения , в том числе надо было убирать снег и обрабатывать участки антигололедными составами. Только вот последних у подрядчика не было. Но руководитель УК не стал об этом говорить.

- С февраля 2018 года по февраль 2020 года злоумышленник вносил в акты о приемке выполненных работ и платежные документы заведомо ложные сведения о якобы использованном в рамках исполнения обязательств по контракту при выполнении антигололедной обработки дорог. Всего на расчетный счет управляющей компании поступили денежные средства в сумме более 7 300 000 рублей за якобы выполненные работы. В соответствии с уголовным законодательством указанная сумма является особо крупным размером. Денежными средствами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению, - сообщила врио старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталья Тростина.

Обвиняемый свою вину отрицать не стал и даже погасил причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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