Погода на 31 мая 2021 года в Мурманске: до +13 градусов, местами дождь

В регионе немного потеплеет.
Фото: Ольга ЗАСУХИНА
В начале грядущей недели в Мурманской области будет уже теплее, чем обычно. Как сообщают синоптики, в понедельник ожидается поворот ветра к западному направлению, адвекция более теплой воздушной массы и постепенное повышение температуры воздуха.
- 31 мая будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4, днем +8+13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: в Кировске зацвели подснежники и созрел инжир. За короткое северное лето природа стремится успеть все.
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