В Росляково бродит медведь

Жителям Росляково сейчас стоит аккуратнее гулять в лесополосе. Фото: Иван Лесовой / vk.com/id642742818

Жителям Росляково сейчас стоит аккуратнее гулять в лесополосе. В группе "Росляково | Общение, новости, реклама" Иван Лесовой сообщает, что за улицей Зеленой нашел следы, очень похожие на медвежьи.

- Обращения к нам еще не поступило, но мы в курсе информации и наш сотрудник уже выехал на место, - сообщил "КП-Мурманск" начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Каск.

По его словам, сейчас нет зарегистрированных случаев, когда бы косолапые выходили в города Мурманской области.

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