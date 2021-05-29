В Кировске зацвели подснежники и созрел инжир

В Кировске радуются подснежникам. Фото: vk.com/pabgi

Удивительное происходит в Кировске: там одновременно зацветают подснежники и созревает инжир. А все это возможно потому, что в городе работают научные организации.

Так, в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте распустились подснежники. Удивление северян вызвал цвет цветка - синий.

- Это пролеска сибирская — многолетнее травянистое луковичное растение, эфемероид, вид рода пролеска, - уточнили в саду-институте.

А вообще подснежниками зовут все первоцветы.

- Так это, наверно, уже надснежники? Снега-то нет, - шутят северяне.

А в оранжерее Ботанического сада в это же время созрел инжир. Инжир, или фиговое дерево, или смоковница - ценное плодовое растение. Там, откуда оно родом таких снегов, как в Кировске не видели никогда.

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